A pocas semanas de cumplirse un año de la partida de Alejandra Villafañe, el actor Raúl Ocampo sorprendió a sus seguidores con un conmovedor video en su cuenta de Instagram. En el clip, grabado antes de que Alejandra recibiera su diagnóstico, la pareja se encuentra atrapada en un ascensor, y lo que podría haber sido un simple percance, se transformó en una escena llena de emoción. Alejandra, con su habitual sentido del humor, preguntó: “Yo no quiero morir aquí, ¿y tú, si murieras aquí, qué dirías?”. Una pregunta que en su momento fue una broma, pero que ahora cobra un significado desgarrador.

Más contenido para ti: Raúl Ocampo dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Villafañe: "No estoy bien, solo estoy"

Raúl, en su publicación, replicó esa misma pregunta, lanzándola al aire para que sus seguidores la reflexionen: “Te hago la pregunta a ti ahora. ¿Si murieras, qué dirías?”. Las respuestas no se hicieron esperar, y cientos de personas llenaron los comentarios con mensajes llenos de amor y gratitud por compartir ese íntimo recuerdo de Alejandra. “Qué bonito recordarla de esta forma”, “Ella siempre fue luz, y lo seguirá siendo”, “Tu amor por ella es hermoso”. El clip se convirtió en una catarsis para muchos que, como Raúl, siguen extrañando su presencia.

También te puede interesar: El primo de Alejandra Villafañe revela información sobre la enfermedad que cobró la vida de la actriz

¿Cómo enfrentó Alejandra su enfermedad?

El 2023 fue un año duro para Alejandra Villafañe. Tras un diagnóstico de cáncer de seno y ovarios, la actriz y modelo decidió mantener la noticia en silencio durante mucho tiempo, enfrentando la batalla con una valentía que solo compartió con su círculo más cercano. En julio de ese año, Alejandra se sometió a una doble cirugía para extirpar los senos y los ovarios, con la esperanza de que esto ayudara a frenar la enfermedad.

Sin embargo, en septiembre, confesó a sus seguidores que tendría que iniciar un ciclo de quimioterapias, lo que resultó en la pérdida de su cabello. Alejandra, siempre fuerte, decidió raparse y compartir una foto mostrando su nueva imagen, una acción que inspiró a muchos. Pero, tristemente, la noticia de su fallecimiento llegó en octubre, dejando un vacío inmenso entre quienes la admiraban y amaban.

¿Cómo ha lidiado Raúl Ocampo con el duelo?

Desde la partida de Alejandra, Raúl Ocampo no ha ocultado el profundo dolor que ha sentido. En agosto de 2024, durante una entrevista con Lo sé todo, el actor habló sobre su proceso de sanación, compartiendo que ha encontrado consuelo en prácticas como la actuación, la respiración consciente y, sobre todo, en su espiritualidad. Raúl explicó que, aunque no ha recurrido a medicación, ha descubierto en la terapia una herramienta invaluable para enfrentar su duelo.

Uno de los métodos que más le ha ayudado ha sido reconectar con la naturaleza. Raúl reveló que actividades como caminar descalzo, sumergirse en agua fría y escuchar los sonidos de los pájaros le han permitido procesar sus emociones. “Hay que agarrarse durísimo de la respiración, porque la respiración controla la mente, y la mente controla el cuerpo. Cuando uno sabe cómo respirar y controlar sus emociones, encuentra un poco de paz”, comentó.

¿Qué ha significado este tributo para Raúl y sus seguidores?

El video que compartió Raúl no es solo un homenaje a la vida de Alejandra, sino también una ventana abierta a su proceso de sanación. Para él, estos momentos de vulnerabilidad no solo lo ayudan a seguir adelante, sino que también permiten a otros sentirse acompañados en su propio duelo. Aunque Raúl reconoce que exponer su vida privada no siempre es fácil, en este caso ha sido una forma de honrar la memoria de la mujer que amaba.

A través de sus palabras y su arte, Raúl continúa recordando a Alejandra, manteniendo viva su luz. Para quienes lo siguen, este homenaje no solo refleja el amor que compartieron, sino también la fortaleza que ambos mostraron durante los momentos más difíciles de su vida juntos. En este proceso, Raúl ha logrado que su dolor se transforme en un mensaje de amor, resiliencia y esperanza, dejando claro que aunque Alejandra ya no esté físicamente, su presencia sigue siendo tan poderosa como siempre.