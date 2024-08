‘Yo soy Betty, la fea’ es considerada una de las novelas más importantes de la historia de la televisión colombiana, al punto de que ha tenido diferentes versiones alrededor del mundo.

La actriz también tiene una hija llamada Gabriela Serrano y en la actualidad tiene 29 años.

A diferencia de ella, su primogénita decidió no estar en el mundo de las artes y estudió Derecho, algo que al principio para Ramírez fue difícil, pero terminó aceptando, así lo contó en una entrevista para un programa de televisión.

“Cuando mi hija me dijo: ‘Mami, voy a estudiar Derecho’ yo (le dije) ‘¡No! ¿Por qué vas a hacer eso si tú ya tienes una carrera?’ (…). Yo le decía: ‘Por favor, no. Te lo pido, quédate con ellos (Telemundo), por favor, te lo suplico’ y ella (me dijo) ‘No, mami, me voy a estudiar’ (…) Eso fue una pelea”, declaró.

Lee también: "Yo creo que uno no mata a un personaje" afirma Jorge Enrique Abello sobre su protagónico en 'Yo soy Betty la fea'