La influencer colombiana, conocida como Leidy ‘la hermosura’, quien se encontraba batallando contra el cáncer desde hace varios años, falleció este 22 de enero. Su partida conmocionó a sus seguidores y a varias celebridades nacionales que la habían apoyado durante su enfermedad.

Horas antes de su muerte, su hermana denunció públicamente a través de redes sociales una presunta negligencia médica en el centro asistencial donde se encontraba Leidy. En un video compartido en Instagram, la familiar aseguró que ya había pasado muchas horas desde que llegaron a un centro médico y no había sido atendida.

“A mí no me parece que una persona con una enfermedad terminal se la traigan en la noche por urgencias porque está muy mal y es la 1 de la tarde y no la ingresan”, indicó, y agregó: “miren en las condiciones en las que me tienen a mi hermana, esto no es justo”.

La influencer había luchado cobvvb ntra el cáncer desde su adolescencia. Aunque su hermana no ha confirmado la causa exacta de su fallecimiento, sí han mencionado que padecía una enfermedad terminal.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido había compartido que había sido diagnosticada con cáncer desde que tenía 13 años: “Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo para que a mi problema se le dé solución y gracias Dios tengo estas redes sociales para dar a conocer mi caso. Yo soy paciente oncológica desde los 13 años, me diagnosticaron cáncer. Duré un proceso de aproximadamente dos años, donde me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada ni de vida, pero gracias a Dios y a personas maravillosas que encontré en mi camino, pude salir adelante y estoy aquí, viva”, contó.