Recientemente, Andrea Valdiri anunció que su hija Isabella ya recibió el apartamento que le regaló por su cumpleaños. Aunque la noticia fue celebrada por sus seguidores, un detalle en las publicaciones de la influencer ha avivado los rumores de una posible reconciliación con Felipe Saruma, su exesposo.

La intriga se desató cuando la barranquillera lució una misteriosa cadena en sus redes sociales. Aquel accesorio, que a simple vista parece llevar la palabra "ASIA", esconde un profundo significado personal.

Los seguidores más atentos notaron que las letras de la cadena, en realidad, corresponden a las iniciales de los nombres que formaron parte de su núcleo familiar durante su relación con el bumangués: Andrea, Saruma, Isabella y Adhara. Este detalle ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación.

“Me huele a reconciliación, aunque debe ser difícil hacerlo público después de tanto show”, “yo creo que lo usa por cariño, pero están lejos de volver a estar juntos”, “si ella está usando ese collar, teniendo toda una colección de joyas, es por algo”, “¿Y ese collar qué? ¿Todavía con Felipe Saruma?, son algunas de las tantas reacciones de los internautas en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos creadores de contenido se ha pronunciado al respecto para desmentir o confirmar esta versión.

La expareja estuvo casada por año y medio, y para sorpresa de muchos, se separaron sin dar muchos detalles de lo que los llevó a tomar tal decisión. En su momento se especuló que el fin de ese matrimonio se dio por culpa de los papás de Saruma, pero también se dijo que el productor había engañado a la barranquillera.

Muchos de sus seguidores tenían la esperanza de que se reconciliarán, pero Valdiri aclaró que eso no pasaría. A inicios de 2024, la empresaria aseguró a través de sus redes sociales que ella no vuelve con nadie.

“No, yo no vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé ¡Qué pena! Tantas personas en el universo para conocer y tú... no, no, no me gusta”, indicó.

“Yo, de un tiempo para acá, callé muchas cosas porque no quería entrar en polémicas ni nada de eso. Y es que, de todas maneras, siento que uno debe recordar solo lo bonito para no llenarse de odio, rabia o cosas así. De cada persona que se vaya de tu vida recuerda lo bonito y ya, no importa que haya cometido cosas feas. Esa es mi filosofía”, concluyó.