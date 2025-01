La periodista y presentadora venezolana María Alejandra Requena informó a través de sus redes sociales que, recientemente, le detectaron cáncer de piel.

Requena, quien es esposa del actor Luciano D' Alessandro, posteó un video en Instagram relatando cómo descubrió a tiempo una lesión cerca de su nariz. Dichas imágenes las acompañó con un texto en que el aclaraba que en su juventud no usaba protector solar y que, quizá, ahora está viendo las consecuencias de no proteger su piel.

“Aunque desde hace años me cuido con protector solar diario y mucho más si voy a estar expuesta al sol, lamentablemente las lesiones de cáncer de piel pueden salir años después como es mi caso. Sí, en mi adolescencia tomaba sol sin protector solar y por varias horas, por eso ahora y con la información que tengo, siempre estoy pendiente de cualquier detalle que vea nuevo o un lunar que cambie de forma, tamaño y color, para poder tratarlo a tiempo”, explicó.

En el video la venezolana contó que antes había tenido otras lesiones precancerígenas, pero está vez un nuevo bulto resultó ser cáncer.

“Es muy importante que se cuiden, que estén atentos a cualquier cosa que cambie. Les voy a mostrar lo pequeñito y lo inofensivo que parecía lo que tenía en la cara, de hecho, mi dermatóloga cuando me vio me dijo que no parecía maligno, pero igual me hizo una biopsia”, indicó.

Tras recibir el diagnostico Requena fue sometida a un procedimiento para quitar la lesión. “Es una palabra a la que le tenemos miedo, pero definitivamente cuando agarramos las cosas a tiempo hay más oportunidades de estar bien, de recuperarse y, pues sí, de mantener la salud, que a fin de cuentas es lo más importante”, reflexionó.