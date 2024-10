Caterine Ibargüen, una de las atletas más reconocidas y queridas en Colombia, está pasando por un difícil momento: su madre falleció en las últimas horas, así lo dio a conocer Liga de Atletismo de Antioquia en las redes sociales.

"Con profundo respeto, la Liga de Atletismo de Antioquia envía sus condolencias a Caterine Ibargüen por la partida de su madre, Francisca Mena. Que su memoria sea siempre una bendición. Q.E.P.D", se lee en Instagram.

Por el momento, Caterine Ibargüen no se ha pronunciado públicamente sobre este lamentable hecho, por que lo no se sabe si su madre estaba pasando por algún quebranto de salud.

Cabe destacar que, hace un tiempo, la medallista olímpica le contó a El Tiempo que, cada vez que tenía una competencia, usaba unos aretes especiales que ella le regaló.

"Me los dio de niña, sin pensar de pronto lo que yo iba a conseguir todo lo que he conseguido ahora. Yo debería tener como 16. Y así tenga otros aretes, el día de la competencia los uso. Me encantan esos aretes, me dan una confianza total… Creo que hacen parte fundamental de mi equipo, como mis zapatos de competencia. Si no están mis zapatos, yo no puedo. Si no están mis aretes, tampoco. Son mi amuleto de buena suerte", expresó.

En la actualidad, Caterine Ibargüen es participante de MasterChef Celebrity y su buen desempeño en el 'reality' la ha llevado a ser una de las 10 semifinalistas junto a Cony Camelo, Juan Pablo Llano, Martina la Peligrosa, Vicky Berrio, Paola Rey, Nina Caicedo, Dominica Duque, Carolina Cuervo y Jacques Toukhmanian.

Caterine Ibargüen: La reina del salto triple

Caterine Ibargüen Mena, nacida en Apartadó, Antioquia, es una exatleta colombiana que ha dejado una huella imborrable en el mundo del atletismo. Su especialidad fue el salto triple, disciplina en la que se consagró como una de las mejores atletas de todos los tiempos. Con una técnica impecable y una fuerza extraordinaria, Ibargüen logró conquistar múltiples títulos a nivel mundial, destacando sus medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Londres 2012.

Su trayectoria deportiva estuvo marcada por una dedicación incansable y un espíritu competitivo que la llevaron a superar obstáculos y alcanzar metas que parecían inalcanzables. Además de sus logros en el salto triple, Ibargüen también compitió en salto de altura y salto de longitud, demostrando su versatilidad como atleta. Su carisma y humildad la convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de deportistas colombianos, quienes la admiraban por su talento y su entrega.

Luego de retirarse del atletismo profesional, Caterine Ibargüen ha continuado siendo una figura influyente en el deporte colombiano. Ha participado en diversos eventos y programas, compartiendo su experiencia y motivando a otros a alcanzar sus sueños. Su legado como atleta trasciende las pistas de atletismo, convirtiéndola en un símbolo de la perseverancia y el éxito.

