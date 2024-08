En esta oportunidad, los participantes de MasterChef Celebrity 2024 enfrentaron uno de los retos de eliminación más emotivos de la temporada. Algunos de los cocineros más fuertes en la competencia llegaron al desafío con la moral golpeada a causa de la nueva regla sobre los delantales negros.

Mientras algunos compañeros afirmaban que ‘Jacko’ parecía estar sin ánimos de cocinar, el actor, reconocido por su papel de ‘Jhonatan David’ en ‘Francisco el Matemático’, reconoció que él no tiene un “bajón emocional por no querer cocinar”, pues lo que siente es un “bajón energético” porque se siente físicamente agotado.

Cabe recordar que al inicio de esta temporada Jorge Rausch, chef y jurado, advirtió que esta competencia era una carrera de resistencia y ganaría el que mejor se adapte a dicho rigor.

’Jacko’ está empezando a sentir los efectos del desgaste físico que genera estar en la cocina más importante del mundo, sin embargo, él asume el desafío con una preparación con la que se juega el todo por el todo. Mientras tanto, Roberto, Ilenia y Franco también batallan contra el tiempo para realizar una preparación de alta cocina que les ayude a salvarse de la eliminación.

Pero en medio del desafío de eliminación hubo dos situaciones que llamaron la atención, en primer lugar Dominica Duque se mostró muy interesada en apoyar a Franco Bonilla, por ello permanentemente le animó a darlo todo en su preparación e indicó que tiene el anhelo de que siga en la competencia.

Pero en otra zona del balcón, Caterine Ibargüen le estaba manifestando a Carolina Cuervo junto a Cony Camelo sus molestias por el desempeño que Dominicatuvo en el desafío inmediatamente anterior al reto que en ese momento se llevaba a cabo.

La medallista olímpica cuestionó la actuación de compañera, quien en ese desafío gozaba de la ventaja de portar un pin de inmunidad. La deportista sugirió que Duque no jugó compitió la misma fuerza que sus compañeras de equipo, indicando no ayudó en el reto, pues casi no picó casi vegetales pese a que era su tarea principal y que se acercó con una actitud poco cordial hacia los comensales y “ni siquiera saludó”.

De esta manera, empiezan a surgir unas nuevas divisiones entre un grupo de famosos en el que hasta hace una semana parecía reinar la armonía.