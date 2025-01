Morgan Freeman, un actor y documentalista estadounidense, cuenta con una carrera artística que abarca décadas y lo ha convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Hollywood.

Desde sus inicios, Freeman se ha caracterizado por usar un accesorio que ha llamado la atención de sus seguidores: unos aretes de oro. Lo extraño, es que, a pesar de ganar millones de dólares por cada una de las películas y proyectos para televisión para los que ha trabajado, el actor no cambia los aros de sus orejas, y existe una razón.

Hace un tiempo, Freeman contó que comenzó a usar estas joyas cuando era joven, aspirando a ser como los actores que veía en la pantalla grande.

En una extensa publicación que hizo en Instagram, les dijo a sus seguidores que sus aretes tenían un significado importante para él y, que, además, son costosos. “Estos aretes. Me preguntan todo el tiempo sobre ellos”, inició diciendo.

Explicó que los marineros los usaban para cubrir sus gastos fúnebres si morían lejos de casas. "La verdad es que valen lo suficiente para que alguien me compre un ataúd si muero en un lugar desconocido. Por eso los marineros los usaban y por eso yo también los uso", explicó.

Freeman también se inspiró en Burt Lancaster después de verlo en ‘The Crimson Pirate’, que cuenta la historia de un marinero ficticio en el Caribe. Lancaster también usó pendientes dorados similares en la película de 1952.

Freeman admitió a Fox News en 2016 que pensó que el look era "sexy", y por eso lo adoptó. "Pensé que era sexy. Luego me enteré de que los marineros usaban aretes de oro para pagar los funerales si morían en tierras extranjeras. Soy marinero, así que eso fue lo que me pareció", dijo.