Misterio en el caso Liam Payne: empleados del hotel y amigo en el ojo de la justicia

La policía argentina, que aún continúa con las investigaciones sobre la trágica muerte de Liam Payne, habría llevado a cabo otra serie de allanamientos en las residencias de dos empleados del hotel en el que murió el cantante y un supuesto "amigo" del cantante, según informó TMZ. Asimismo, el medio norteamericano resaltó que la policía de Buenos Aires llevó a cabo dicho procedimiento el martes por la noche.

También inspeccionaron los lockers de los trabajadores del hotel y examinaron las imágenes de seguridad del hotel CasaSur Palermo. TMZ aseguró que la policía sospecha que los trabajadores, no identificados, tuvieron contacto con Liam antes de su caída fatal desde el balcón de su habitación del tercer piso el 16 de octubre.

En cuanto al supuesto amigo, las autoridades supieron de él a través de mensajes de texto que el artista le envió previo a su muerte. La Policía estarían realizando estas investigaciones para determinar quién podría haber suministrado drogas al cantante.

El "amigo" al que los agentes querían interrogar no estaba presente durante el allanamiento. Se trata de la segunda ronda de allanamientos, tras el del hotel del mes pasado.

Según las fuentes de la publicación, en las primeras redadas se incautaron registros electrónicos y en papel, así como vídeos del área subterránea del hotel. Una autopsia realizada después de la muerte de Liam concluyó que murió a causa de las heridas en la cabeza sufridas al caer.

Medios argentinos informan que en su cuerpo se encontraron restos de cocaína al momento de su muerte.

Los restos del fallecido cantante británico Liam Payne partieron este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires con destino a Londres. El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction partió de la capital argentina poco antes de las 14:00 hora local en un vuelo de la aerolínea British Airways con destino a Río de Janeiro, desde donde continuará rumbo a Londres. El padre del músico, Geoff Payne, llegó a Argentina dos días después de la muerte de su hijo para llevar el cuerpo a su país, algo que demoró unas tres semanas debido, entre otras cosas, a que la fiscalía debía concluir con los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia.

El cuerpo del artista había sido trasladado al Cementerio Británico de Buenos Aires para ser embalsamado con el fin de preservar los restos y así poder realizar un funeral en Londres previo a su entierro.



Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel CasaSur, en el barrio capitalino de Palermo el pasado 16 de octubre y falleció en el acto. El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un "politraumatismo y una hemorragia interna y externa”.

La fiscalía presumía que "el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto por el abuso de sustancias". También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".



Además, agregaron que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, Payne "no adoptó una postura reflejo para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".