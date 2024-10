La maquilladora egipcia que padece vitiligo, Logina Salah, se ha convertido en Miss Universo Egipto 2024. Ahora competirá contra otras reinas de belleza en el concurso Miss Universo en México en noviembre.

La residente de Dubai aceptó su condición de piel hace años y decidió marcar una diferencia con su voz en el escenario mundial. “Fue en 2017 cuando mostré por primera vez mi piel sin maquillaje en una foto de antes y después. Fue durante un taller al que la modelo no pudo asistir y tuve que reemplazarla prácticamente en el último minuto. La foto comenzó a ser tendencia y a la gente no le importó el look de maquillaje. Comentaron lo valiente que fui al dar ese paso sin miedo”, rememoró la reina durante una rueda de prensa.

Hoy en día, la también influencer y modelo ha hecho crecer su presencia en las redes sociales y en Instagram cuenta con más de 1,8 millones de seguidores. Tras ganar la corona como representante de su país ante el Miss Universo, posteo una imagen suya con un importante mensaje.

“Ser una figura pública en las redes sociales no estaba en mis planes, pero cuando fui maquilladora y decidí compartir mi foto sin maquillaje y mostrar mi cara al natural en las redes, fue cuando empecé a conseguir más seguidores”, inició Salah.

Luego agregó: "Se convirtió en una plataforma poderosa para inspirar a niñas y mujeres a romper estereotipos, y hoy estamos haciendo historia con el honor de ser la primera mujer con una afección cutánea en ganar un concurso universal”.

Asimismo, la egipcia resaltó la oportunidad que la organización Miss Universo le ha dado a esas mujeres que son madre como ella. “Ser madre demostró que nada puede impedirte alcanzar tus sueños, y les prometo que seguiré rompiendo los moldes de los estrechos estándares de belleza y continuaré con mi mensaje como líder transformadora e inspiradora y juntas seguiremos escribiendo la historia y superando la adversidad". Salah de 34 años, confesó que sufrió de bullying desde que tenía ocho años debido a su rara condición de piel, hecho que la ha motivado a llevar un mensaje por el mundo.