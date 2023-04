Catherine Siachoque puso a trasnochar a sus fans con foto en toalla: Miguel Varoni se va a infartar

Hay que recordar que Catherine estuvo en la segunda temporada de la serie 'Oscuro Deseo'. Allí le dio vida a 'Lys', quien empezó siendo un personaje muy curioso, pero a medida que fue pasando el tiempo fue impactando por el impresionante papel que hizo en la producción.

No solo agrada por sus participaciones en las diferentes novelas, sino que también por su carisma y por irradiar mucha felicidad en cada una de las fotos que se toman a diario.

Recientemente subió un video con Miguel Varoni y los criticaron, en donde dicen que ella no se ve cómoda cuando el actor la abraza y la besa. Sin embargo, ella no cabe de la dicha y solo se ríe en el clip.

"Pues ella no se ve tan cómoda", "Ella no parece amarlo tanto se le nota la incomodidad", "No sé si soy la única que veo como que le incomoda", "Es como una novela", "Parece que a ella no le gustan esos cariños", entre otros comentarios.