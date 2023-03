Catherine Siachoque sorprendió con un cambio de look: muchos dicen que parece una jovencita de 20

Catherine Siachoque, de 51 años, ha sorprendido por sus grandes actuaciones y por su matrimonio de más de 20 años con Miguel Varoni

Todos quedaron con la boca abierta por el impresionante papel que hizo. Definitivamente, la actriz bogotana tiene loco a más de uno, a demás, porque ni irradia mucha felicidad y experiencia en lo que hace.

Lea también: Miguel Varoni más que enamorado de Catherine Siachoque: la presumió junto a Karol G y Shakira

Sin embargo, no está exenta de recibir críticas. Hace un par de meses le escribieron a su cuenta de Instagram, que si la razón por la que no tiene hijos era por no perder la figura.

Frente a eso, Siachoque no dudó en responder para aclarar todas las dudas y dijo que no se le ha despertado ese deseo de ser madre

“Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, aseguró.

Lea también: Catherine Siachoque confiesa por qué no tiene hijos: congeló sus embriones

Ahora bien, publicó un video en sus redes sociales en donde se le ve el cabello diferente y muchos aseguraron que parecía una jovencita de 20.

Antes tenía un color rubio y ahora se lo cambió drásticamente llegando al negro. Se ve preciosa en todas sus facetas. Estos fueron algunos de los comentarios que quedaron enamorados, aún más, Catherine Siachoque.

"Morena te ves como de 20", "se ve más joven", "Que increíble esta mujer se ve bella con todo", "Negro es su color".