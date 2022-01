Mateo de Pandillas Guerra y Paz ahora es un pastor cristiano ¿Qué pasó mi perro?

Fue así como Ortíz pudo seguir compartiendo con protagonistas como 'Javi', 'Richard' y 'Pecueca'. En esta temporada se vio a Ortíz en silla de ruedas y también moviéndose con unos bastones.

Si bien John no se alejó del todo de la actuación, comenzó a centrarse más en Dios y a dedicar su vida a predicar su palabra, pues reconoce que fue él quien le dio la fuerza para sobreponerse a todos los obstáculos.

"John y yo nos dedicamos solo a predicar la palabra, no aceptamos papeles de actuación que no tengan algún mensaje significativo, somos testimonio y por este motivo no lo hacemos", cuenta Diana, su esposa, con quien se casó y tuvo dos hijos.

Ahora, el actor se dedica a compartir su mensaje de fortaleza y Fe en Dios en diferentes ciudades de Colombia y de Estados Unidos, tal y como él mismo comparte en sus redes sociales.

Es así como la vida de 'Mateito' tuvo un cambio del cielo a la tierra.