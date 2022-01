Aida Victoria por fin recupera su cuenta de Instagram

Instagram ya le ha cerrado su cuenta oficial en repetidas ocasiones por incumplir sus políticas.

“Cuando a mi me cerraron mi cuenta, fue de los momentos en los que yo más amada, querida y respaldada me he sentido (…) mucha gente me tendió la mano, que me apoyó sin preguntarlo sin dudarlo”, expresó.

Aprovechó también para agradecerle a un misterioso hombre que le ayudó en esos momentos, añadió que lo único que hay en su corazón para él son buenos deseos y mucha gratitud.

Además, en una imagen siguiente aclaró que no se trata de su ex, frente a algunos comentarios que sus palabras habían generado.

A la barranquillera, Instagram ya le ha cerrado su cuenta oficial en repetidas ocasiones por incumplir las políticas de dicha red social; en agosto y noviembre Merlano apeló ante la plataforma y le devolvieron el perfil.

Sin embargo, esta tercera vez, su cuenta oficial estuvo inactiva por un buen tiempo.