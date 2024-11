Tras una dura competencia, Jacques Toukhmanian, popularmente conocido como Jacko, fue eliminado de MasterChef Celebrity. Su plato, una quinua caldosa con mariscos, si bien era prometedor, carecía del sabor necesario, especialmente de sal, lo que determinó su salida del programa.

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina tuvieron una difícil decisión. Al final, Caterine, Martina y Carolina aseguraron su lugar en la competencia. La batalla final fue entre Jacko y Juan Pablo, y fue Jacko quien tuvo que despedirse de las cocinas de MasterChef Celebrity. Según el jurado, un ligero error de sazón en su plato lo llevó a esta decisión.

Antes de salir de la cocina, el actor dijo unas sentidas palabras. "No tengo palabras de despedida, ni tiempo para agradecerles todo lo que me dieron, enseñaron, hicieron que disfrutara este espacio para mí, a pesar de que esto es muy difícil... De verdad que hay que tener una disposición mental, anímica, mucho carácter, manejo de las emociones... Gracias por darme la oportunidad de cocinarles con todo el amor que tengo, porque lo hice así siempre, y gracias por todas las veces que me criticaron para bien o para mal, pero, sobre todo, creo que me voy de aquí siendo un poquito mejor persona", expresó Jacko.

La salida de Jacques Toukhmanian de MasterChef fue una de las más emotivas hasta el momento. Casi todos los participantes, incluyendo a Claudia Bahamón, se mostraron muy conmovidos. La presentadora, visiblemente afectada, tuvo dificultades para hablar y expresó su cariño hacia Jacko. "Te amo, Jacko, te amo mucho. Gracias", expresó la conductora de MasterChef Celebrity Colombia.