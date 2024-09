Jacques Toukhmanian, más conocido como ‘Jacko’, ha sido una de las figuras más comentadas en la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia. El actor y participante del programa ha destacado no solo por su talento en la cocina, sino también por su carisma, humor y la cercanía que ha mostrado con algunos de sus compañeros, como Carolina Cuervo, Vicky Berrio y Caterine Ibargüen. Su espontaneidad y libertad para expresarse han generado diversas percepciones entre el público, convirtiéndolo en uno de los participantes más queridos y comentados del show.

Recientemente, Jacko acaparó la atención de los medios al ofrecer una entrevista íntima con el personaje de ‘Diva Rebeca’, interpretado por el periodista Omar Vásquez. En dicha entrevista, el actor abordó un tema que ha generado curiosidad entre sus seguidores: su orientación sexual.

Aunque Jacko tiene una novia y ha mostrado públicamente su afecto hacia ella, muchas personas han especulado sobre sus preferencias debido a su comportamiento desinhibido y su capacidad para realizar escenas comprometedoras en televisión.

Durante la entrevista, Jacko reveló que, desde su infancia, ha sido objeto de burlas y cuestionamientos acerca de su sexualidad. "A mí me hicieron bullying de niño diciéndome ‘usted es gay, usted es marica’, y a mí me afectaba, así me insultaban y yo decía: ¿por qué me siento así?", confesó Jacko.

Estas experiencias marcaron su juventud y lo llevaron a replantearse su identidad en varias ocasiones. El actor explicó que incluso tuvo que acudir a terapia para comprender que los insultos que recibía no tenían nada que ver con su verdadera orientación sexual y que ser llamado “gay” no debería ser considerado un insulto. "Con el tiempo me tocó terapearme para darme cuenta de que eso no tiene nada que ver con un insulto, aunque la gente lo siga usando así", añadió.

Jacko Toukhmanian abre su corazón

A lo largo de su carrera, Jacko ha interpretado escenas que involucraban interacciones románticas con otros hombres, lo que también alimentó rumores sobre su orientación. No obstante, el actor aclaró que estas escenas formaban parte de su trabajo y que no cambiaron sus preferencias. "He probado macho, mucho en televisión, me he dado besos con lengua, con hombres y nada... Yo me hice la pregunta seriamente alguna vez", comentó con humor durante la entrevista, reafirmando su identidad heterosexual.

A pesar de identificarse como heterosexual, Jacko expresó un profundo sentido de empatía hacia la comunidad LGBTIQ+. Señaló que, debido a los constantes cuestionamientos y el trato que ha recibido, se siente en cierta forma "abanderado" por la causa gay.

"Por momentos me siento abanderado de la causa gay porque he sido tratado igual que en generaciones pasadas, cuando todo esto se veía como algo malo. Yo vengo de esas generaciones donde uno tiene que justificar las razones por las que no lo es", explicó el actor.

