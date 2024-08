MasterChef Celebrity del Canal RCN ha logrado sorprender a la audiencia en cada una de sus temporadas, no solo por las complejas recetas que deben realizar las celebridades, sino también por los momentos difíciles que atraviesan cuando no logran cocinar las recetas impuestas por los exigentes chefs.

En el episodio más reciente, los participantes enfrentaron un desafío de salvación en el que se les pidió preparar tres empanadas con tres tipos de relleno diferentes, acompañadas de tres salsas distintas. Aunque las empanadas de Ilenia y Franko fueron bien recibidas, las salsas no cumplieron con las expectativas y se convirtieron en el punto débil de su propuesta.

Como es costumbre en cada episodio, los demás participantes compartieron sus opiniones sobre los platos de sus compañeros. Esta vez, Cony Camelo, una de las participantes más polémicas de la temporada, no se quedó atrás y lanzó una serie de comentarios sobre las preparaciones de sus colegas.

En un momento del episodio, Cony hizo una observación sobre las empanadas de Caterine y Nina: "Son como raritas, con una formita deformita. Yo como bogotana, a mí no me gusta la empanada de hojaldre, a mí me gusta la empanada de harina de maíz".

Este comentario no pasó desapercibido, especialmente cuando, poco después, hizo una observación sobre Franko Bonilla que incomodó a varios de sus compañeros. Cony dijo: "Yo sé que se las come, pero no sé si sepa hacerlas". Este comentario generó una fuerte reacción en las redes sociales, donde muchos la tildaron de ‘gordofóbica’ y expresaron su deseo de que sea eliminada del programa.

Cony no se detuvo ahí. Durante otro reto, criticó abiertamente a Dominica Duque, quien había ganado un pin de inmunidad. Cony expresó: "Yo te aseguro que donde yo llegue con un mortero repleto de guacamole y un pedazo de pollo al centro, o sea, yo me voy de delantal negro y a ella la escogen, dizque uno de los mejores. Parce, eso sí es como ¡Nooo!".

Mientras tanto, las empanadas de Jacko y Roberto recibieron elogios por sus salsas, especialmente de Adria, quien destacó la calidad de las preparaciones. Sin embargo, la masa de las empanadas fue criticada por estar un poco seca.

Las empanadas de Caterine y Nina, aunque no eran las más atractivas visualmente, se destacaron por su cocción. Nicolás De Zubiría llegó a decir que "estaban fantásticas", lo que les permitió subir al balcón y asegurarse en la competencia.

Por otro lado, Franko, Ilenia, Roberto y Jacko no corrieron con la misma suerte y deberán enfrentar el temido reto de eliminación en el próximo episodio.