Dayana Jaimes es una influencer y comunicadora social que fue la pareja de Martín Elías Díaz,hijo del famoso cantante vallenato fallecido, Diomedes Díaz.

Martín falleció en un trágico accidente de tránsito en abril de 2017. Desde entonces, su esposa lo ha recordado en cada fecha especial, expresando su amor por él y lo mucho que lo extraña, además de recordar que dejó una niña de dos años en ese momento.

Durante una dinámica en Instagram, la comunicadora contestó una serie de preguntas que sus seguidores querían saber sobre ella. En una de esas, le preguntaron si seguía conservando el anillo de matrimonio.

Leer más: ¿Agarradas?: Reviven pelea de Andrea Valdiri y hermana de Angélica Jaramillo

"Yo el anillo de matrimonio lo dejé de usar hace mucho tiempo. Este es el del matrimonio, que tiene el nombre de Martín. A mí me encanta, es súper lindo, tiene puntos de diamantes y es en oro blanco. Quizá el día que me vuelva a casar lo compraré en oro amarillo porque el oro blanco ya no me gusta mucho. Y el anillo de compromiso, el que me dio con un diamante que compró en Nueva York cuando fue a grabar un video con Felipe Peláez. Como yo no quería usarlo, lo que hice fue mandar coger el diamante y arreglarlo, y ahora lo uso como un dije", afirmó Dayana.

Otra de las preguntas fue si aún vive en la misma casa en la que vivía con Martín, pero ella fue enfática en contestar que no puede estar todo el tiempo respondiendo esa pregunta, ya que, si llegara a tener una nueva pareja, le daría pena con ella.

De la misma manera, confesó por qué ya no conserva su cama matrimonial. "A mí me causa mucha risa, sobre todo cuando me preguntan si es la misma cama. Un día le respondí a alguien que, si me la iba a cambiar, yo la aceptaba. No, no es la misma cama, ya eso se los había dicho, pero sí es la misma casa con algunas remodelaciones. Pero si me vas a regalar la casa, la recibo con todo el gusto, amor, cariño y humildad... ¿Qué por qué cambié la cama? Porque los colchones cumplen un ciclo y había que cambiarlo, y la cama ya era antigua y no me gustaba".

Vea también: Frank Martínez cuenta cómo lo robaron en Estados Unidos: Le rompieron hasta los vidrios del carro

Finalmente, debido a los comentarios que ha recibido en los que se sugiere que ella no quiso a Martín como decía, ella respondió que nadie lo extraña más que ella.

"El dolor se vive por dentro, y uno es quien sabe la gotera que cae en la casa y los problemas que uno tiene. Y créanme que ninguno de ustedes va a extrañar más a Martín como lo extraño yo. Eso no se lo muestro a nadie; no me voy a grabar un día llorando porque me hace falta Martín".