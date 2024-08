MasterChef Celebrity del Canal RCNse ha convertido en uno de los programas más queridos por todos los colombianos, pues su formato ha cautivado a lo largo de todas las temporadas la atención de las personas.

Esta edición ha sido muy interesante debido a los varios conflictos que se han presentado, en especial aquellos que han tenido como protagonista a Cony Camelo, cuyos comentarios han sido poco apreciados por la audiencia. En esta ocasión, en el último reto del reality, ella tuvo que trabajar junto a Franko Bonilla.

A medida que pasaba el reto, Camelo no pudo contenerse y terminó indispuesta con el comediante, al punto de gritarle: “¡Cállate, cállate!”. Este momento de tensión no fue del agrado de sus compañeros ni del público. El estrés de Cony era evidente, tanto que Adria, la chef del programa, tuvo que gritarle desde la estación para que se calmara: “¡Cony, te estoy hablando!”.

Sin embargo, todo comenzó cuando Cony se enteró de que tendría que trabajar con Bonilla. La frustración fue tal que la actriz terminó llorando. En un momento dado, Franko se acercó para ver en qué podía ayudarla, pero ella lo calló de inmediato. Dominica, quien ha salido en defensa de Bonilla, comentó: “Nadie tiene que tratar mal a nadie ni creerse más que nadie”.

Este gesto de Cony dejó varios comentarios entre los seguidores de MasterChef: “Cony, con su actitud, inmediatamente invalidó y bloqueó a Franko. Eso es lo que hace un líder negativo. Me aterra esta señora, me aterra”; “Qué falta de respeto y empatía de Cony hacia Franko”.

Juan Pablo Llano, compañero de ambos, comentó frente a las cámaras: "Yo creería que Cony se tendría que disculpar". La mayoría de los concursantes, sin embargo, estuvieron en desacuerdo con el comportamiento de Camelo.

No es la primera vez que Cony se refiere de mala manera a Franko, pues en el reto de eliminación comentó: “Ojalá el plato de Franko no tenga sal”, con la clara intención de que Bonilla quedara fuera de la competencia. Esta actitud inevitablemente también molestó a la audiencia.

En ese mismo reto de eliminación, Caterine Ibargüen tampoco desaprovechó la oportunidad para expresar su frustración hacia Dominica por un reto anterior. La medallista olímpica cuestionó la actuación de su compañera, quien en ese desafío tenía la ventaja de portar un pin de inmunidad.

Ibargüen sugirió que Duque no compitió con la misma fuerza que las demás integrantes de su equipo, señalando que no ayudó en el reto, ya que casi no picó vegetales, a pesar de que esa era su tarea principal. Además, comentó que se acercó a los comensales con una actitud poco cordial y “ni siquiera saludó”.