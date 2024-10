Marta Liliana López Llorente, nombre de pila de la cantante ColombiaMartina ‘La peligrosa’, actualmente es considerada una de las grandes favoritas a ganar el reality de cocina ‘MasterChef’, mismo programa que su hermana mayor, Adriana Lucía, ganó en 2020.

La cantante fue la primera en calificar en el top 10 del concurso de cocina, y desde entonces sigue sorprendiendo a los jueces con su talento culinario.

Recientemente, Martina estuvo en el podcast ‘Vos podés’, y allí reveló una desconocida anécdota de su vida que por poco le causa graves daños a su salud. Según la artista, hace años pasó por una situación delicada que habría sido ocasionada por el hate que recibió a través de sus redes sociales.

“Hace unos años tuve un intento de parálisis facial debido al bullyng cibernético. Recuerdo que estaba muy presente porque grababa muchos comerciales y hacía muchas publicaciones en redes, y comencé a recibir un momento de comentarios feos de la gente y yo no entendía por qué tanto odio si me considero una buena persona”, comentó.

Y agregó: “Comencé a sentir un hormigueo en la cara de un costado, y de repente me dio ansiedad y una tembladera y me costaba dormir. Ha sido un proceso y de vez en cuando me sigue afectando muchísimo. Consulté con un profesional y efectivamente era el inicio una parálisis y de una empecé un tratamiento y sobre todo un détox de las redes”.