Marlon Solórzano fue el segundo eliminado de 'La casa de los famosos', del Canal RCN. Su salida no dejó de ser sorpresiva teniendo en cuenta que lucía como uno de los participantes más carismáticos y menos polémicos del programa, pero tuvo la votación más baja el fin de semana pasado y se resignó a abandonar el reality.

Una vez fuera, Solórzano habló con el programa XYZ de RCN y habló de su tiempo en el programa, pero también confesó un episodio que lo afectó mucho en su vida. Lo hizo después de que el también influenciador Nico Jurado hablara de una modelo que vivió un aterrador caso de abuso por parte de un supuesto mánager, cuyo caso visibilizará en su podcast personal. Marlon contó que es algo que también ocurre en el mundo del fútbol, y que él mismo lo ha experimentado en carne propia.

"Me tocó con un técnico de Jaguares", confesó, sin dar el nombre del involucrado, pero lo describió como "un man con pinta así de cuchilla, súper serio".

"Me empezó a hacer invitaciones extrañas", prosiguió, y dijo que incluso se reunía con jugadores y les daba trago para luego tocarlos. A él, en particular, se le habría propuesto directamente: "Me la tiró de frente, yo no cedí para nada y me fui bravo a la casa".

Por si fuera poco, Marlon recordó que el técnico se quiso vengar después del desaire y se metió en un entrenamiento: "Se metió dizque de jugador a una práctica con nosotros a darme pata y puño. Fue súper fuerte", señaló, aunque al final dijo que el entrenador fue relevado de su cargo "porque tuvo cosas con jugadores".

Pero también le ha ocurrido como modelo. Por ejemplo, dice que un fotógrafo le pidió bajarse los pantalones para verlo en bóxers, al punto que él reaccionó y lo insultó antes de irse. Por eso, comenta que es algo muy común para modelos e influenciadoras, en casos como los videos musicales, en los que, según él, "hay fama de que los cantantes o los productores las acosan para acostarse con ellas".

El eliminado de 'La casa de los famosos' aconseja que, para evitar esas bochornosas experiencias, todas esas participaciones se hagan con contrato, y que los artistas tengan un buen mánager para evitar ese tipo de experiencias.