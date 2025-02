El mundo del entretenimiento en Colombia está en vilo con la llegada de Marilyn Oquendo, reconocida DJ y cantante, a la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Su ingreso no solo ha generado expectativa entre los seguidores del reality, sino que también ha reavivado una polémica que trasciende las pantallas: su tensa relación con Karina García, creadora de contenido y una de las participantes más comentadas del programa.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Marilyn y Karina?

La historia entre ambas se remonta a meses atrás, cuando Sofía Avendaño, otra exconcursante, reveló detalles sobre lo que parecía ser una traición de Karina hacia Marilyn. Según Avendaño, Karina habría manipulado situaciones clave para beneficiarse personalmente. Marilyn no tardó en confirmar estas versiones durante una entrevista con Buen Día Colombia, donde compartió detalles inéditos sobre su enfrentamiento con Karina.

Marilyn explicó que todo comenzó cuando Karina se enteró de que ella estaba en negociaciones para ingresar al reality. En ese momento, Karina le pidió ayuda para ser incluida también en el programa. “Cuando ella supo que era una de las opcionadas para entrar a La Casa de los Famosos Colombia, me rogó que la pusiera en contacto con los productores”, recordó la DJ. Incluso, Karina ofreció cubrir los gastos del vuelo de Marilyn a Bogotá, un gesto que la artista aceptó debido a las dificultades económicas que atravesaba en ese momento.

Sin embargo, lo que parecía un acto de solidaridad terminó en decepción. Marilyn recomendó a Karina ante los productores, pero más tarde descubrió que Karina ya había sido seleccionada para la segunda temporada del programa. Lo que más dolió a Marilyn fue que Karina nunca le reveló esta información. “Lo que más me dolió fue que nunca me lo dijo, siempre me lo negó”, confesó la DJ, dejando en evidencia el nivel de desconfianza que se generó entre ambas.