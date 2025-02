La Casa de los Famosos Colombia trajo una sorpresa para los participantes con el primer "congelado en vivo", un formato en el que deben permanecer inmóviles mientras una nueva figura ingresa al reality. En esta ocasión, la protagonista del momento fue Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada y actual presentadora de El After, quien convivirá temporalmente con los famosos.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento entre Yina Calderón y Karen Sevillano?

Durante un corte comercial, Yina Calderón expresó su inconformidad con la presencia de Karen mientras hablaba con Melissa Gate. Karen intentó intervenir en la conversación, pero Yina no se lo permitió y lanzó una frase contundente:“Cállate, que no es tu temporada, es la temporada de nosotros”.

Karen, fiel a su estilo directo, no dejó pasar el comentario y respondió con ironía:“Deja el show, que no hay tarima, ¡qué pena!”.La discusión escaló rápidamente cuando Yina, visiblemente molesta, insistió en que la conversación no era con Karen y le exigió que no se metiera:“Usted, cállese la jeta, que esta es la casa de nosotros”.Karen, sin perder la calma, le contestó entre risas:“Una de aquí no está soportando”.