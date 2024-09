La actriz bogotanaMarcela Benjumea, ampliamente reconocida por su trayectoria, utilizó sus redes sociales para exponer una estafa de la cual estuvo a punto de ser víctima. Según sus palabras, logró evitar caer en el fraude gracias a un video que había visto previamente, en el que advertían sobre este tipo de engaños.

“Te dicen que la tarjeta no pasó para pagar la suscripción a Netflix y te envían un enlace en el mensaje. Uno entra y le terminan robando un montón de plata. Me sucedió lo mismo, recibí el mensaje, pero como había visto el video, llamé al banco y pregunté: ‘¿qué está ocurriendo?’. Y me respondieron: ‘aquí no está pasando nada’”, narró la actriz a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Más tarde, explicó que, tres horas después de haber recibido el mensaje, intentaron realizar una compra por una suma exorbitante en un lugar distante de donde ella se encontraba y en una tienda de productos que ella nunca adquiere.

