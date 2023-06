"Bebés, yo no sé si mi mamá vaya a cantar, si mi mamá lo haga por mamar gallo, si mi mamá lo esté haciendo en serio, si mi mamá se boletea, yo no sé. Yo lo único que sí les puedo decir es que si mi mamá quiere hacer eso, que haga lo que se le dé la gana porque ella es la dueña de su cuerpo. Ya quisiera yo llegar a los 50 años y que me importara un culo lo que los demás pensaran".

"Mi mamá nos dedicó a nosotras veintipunta años criándonos. Toda su juventud se fue en nosotras, entonces mi mamá no pudo hacer cosas que hubiese querido hacer de joven. Pues que las haga ahorita", añadió Yina.

"Si mi mamá me dice que quiere ser cantante de reguetón, me presto pa' eso y me importa un culo si mi mamá está haciendo el oso o no. Si a ella le gusta y le hace feliz (...) Eso deberíamos hacer muchos: hacer las cosas y dejar de importarnos lo que la gente piense, que al fin y al cabo vale mondá", concluyó.