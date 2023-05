Yina Calderón sorprendió con las primeras imágenes al salir del quirófano: "tomé malas decisiones"

Yina Calderón dejó en shock a más de uno, luego de mostrar cómo se sentía al salir del quirófano.

Esto se da luego de pasar por el quirófano, en donde se hizo una reconstrucción de sus 'pompis', por la extracción de los biopolímeros.



Además de esto, también pasó por una sala de cirugía para hacerse algo en su zona abdominal. Por lo cual, deberá tener muchos cuidados en los próximos días y luego sí ver bien sus resultados.

Por su parte,Yina quiso darle un mensaje a todos sus seguidores, para que no pasen por lo mismo que ella. Se sinceró y aseguró que esta será la última vez que pasa por un quirófano.

"Yo, si les puedo dar un consejo, que me he metido al quirófano más de diez veces. Será mi última cirugía, porque en verdad lo acepto, abusé del quirófano, tomé malas decisiones y quiero que no le pase a ninguna de ustedes", expresó la DJ de la guaracha.

Hay que indicar que, recientemente, impactó a todos al mostrar sus pompis deformes. Luego dijo que sentía muchos dolores en los glúteos. Recordó que ella tiene una prótesis en una 'nalguita' y en la otra no. Esto es peligroso, "ya el músculo no aguanta más procedimientos y ya tengo que retirármelo", dijo.