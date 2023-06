Aida Victoria se quitó el diseño de sonrisa y la compararon con Yina Calderón: "me siento niña"

Aida Victoria Merlano sorprendió a todos, luego de quitarse el diseño de sonrisa.

Aida Victoria Merlano subió un par de videos, en donde reveló que ya no tenía su diseño de sonrisa y hasta se burló de cómo se veía. Mientras ella mostraba cómo se veía ahorita, no podía creer lo mucho que había cambiado. Aseguró que se sentía muy extraña, pero que seguía siendo bonita. "Me siento muy rara sin diseño. Dije rara, no fea. Me siento niña y endeudadita con el Icetex", expresó.