La creadora de contenido barranquillera Mabel Cartagena sigue sorprendiendo a sus seguidores por su apariencia fresca, juvenil y vital a los 42 años. Con una piel radiante, una figura tonificada y una actitud positiva, muchos no pueden creer que la ex reina del entretenimiento nacional ya esté en sus cuarentas. ¿Cómo lo logra? Ella misma ha compartido con su comunidad de Instagram su rutina de vida saludable, llena de disciplina, autocuidado y consciencia emocional.

Desde hace años, Mabel ha hecho de su bienestar físico y mental una prioridad. En sus redes sociales, la también influencer ha detallado que su rutina de belleza no es cuestión de suerte ni de tratamientos costosos, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. Entre sus principales prácticas destaca el pilates, una actividad que le ayuda a mantener el cuerpo activo, flexible y tonificado. “El pilates me ha cambiado el cuerpo”, ha afirmado en más de una ocasión.

Pero la rutina de Mabel no se queda ahí. Acompaña el ejercicio con una alimentación saludable, guiada por una nutricionista que la asesora con planes personalizados y balanceados. “No me mato de hambre, pero como bien”, explica. Evita las frituras, los azúcares en exceso y bebe abundante agua. También ha eliminado casi por completo el consumo de alcohol, algo que asegura ha marcado una diferencia en su piel y energía.

Además, se ha vuelto amante de las clases de baile o rumba, las cuales no solo le sirven para ejercitarse sino también como válvula de escape emocional. “Bailar me quita el estrés y me devuelve la alegría”, ha dicho entre risas en sus historias de Instagram.

Uno de sus grandes pilares de belleza es el cuidado constante de la piel. Desde joven, Mabel ha utilizado protector solar a diario y cremas antienvejecimiento. Confiesa que este hábito, sumado a limpiezas faciales regulares y productos dermatológicos, ha sido su gran secreto contra las líneas de expresión. “Nunca me duermo maquillada y siempre uso bloqueador, incluso si no salgo de casa”, ha afirmado.