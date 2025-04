Tatiana Franko cuestionó los India Catalina tras perder en la categoría a Mejor Podcast: "No entiendo los criterios"

Cartagena, abril de 2025 – La edición número 41 de los Premios India Catalina, uno de los eventos más importantes de la televisión y el contenido audiovisual en Colombia, se vio envuelta en controversia tras las declaraciones de Tatiana Franko, reconocida creadora de contenido y presentadora del podcast Vos Podés, quien cuestionó abiertamente la transparencia en la premiación a Mejor Podcast.

Le puede interesar: J Balvin fue detenido en la entrada de su propio concierto: le contamos las razones y cómo terminó todo

La gala, celebrada el sábado 5 de abril en Cartagena, incluyó por primera vez la categoría de Mejor Podcast o Videopodcast, en reconocimiento al auge de los nuevos formatos digitales. Sin embargo, la decisión del jurado generó ruido luego de que el galardón fuera otorgado a un proyecto de un canal regional que, según Franko, no cumple con los requisitos esenciales del formato podcast.

Tatiana Franko, periodista caleña con una amplia trayectoria en medios digitales y creadora del podcast más escuchado de Colombia en Spotify, publicó un extenso video donde expresó su desconcierto y el de su audiencia:

“Estuve revisando y el proyecto ganador ni siquiera está en plataformas como Spotify o Apple Podcasts. Solo aparece en YouTube. Entonces, ¿cómo se evalúa un podcast que no está en espacios de podcasting?”.

No te pierdas: Estas películas de Dios en Netflix están tocando corazones esta semana santa: ¡No te las pierdas!

Franko, quien compitió junto a otros formatos como Microdosis de amor propio de Katherine Porto y Sin Reserva de José Fernando Patiño, hizo énfasis en que los otros nominados sí contaban con distribución en plataformas oficiales, altos estándares técnicos y audiencias consolidadas.

“Hay capítulos del ganador que tienen 4 vistas. ¿Dónde está la audiencia? Esto no es desmeritar su trabajo, pero sí cuestionar los parámetros”.

La influencer también aclaró que su reclamo va más allá de una inconformidad personal:

“No hablo solo por mí. Hablo por todos los creadores que han construido desde cero. Quiero entender en qué se basó el jurado. Si es algo que debamos aprender, dígannos”.

No te quedes in leer: Este 2025 trae peinados perfectos para cada tipo de rostro: encuentra el que resalta lo mejor de ti

La respuesta de los Premios India Catalina

Desde la cuenta oficial en Instagram, la organización de los premios respondió reconociendo la crítica como válida y constructiva. Aseguraron que el jurado se basó en tres criterios técnicos: formato, conexión y calidad técnica, dejando fuera métricas como audiencia o número de reproducciones.

“El concurso fue evaluado por miembros acreditados y auditado con transparencia. Aunque el proyecto ganador no esté en Spotify o Apple Podcasts, cumplió con los criterios establecidos desde el inicio”.

Tatiana respondió a esta comunicación agradeciendo la apertura al diálogo, pero reiteró que el formato premiado no se ajusta a la definición de podcast:

“Este es un punto que no admite debate. Si no está distribuido en plataformas de podcast, no es un podcast. Ojalá esto se revise para futuras ediciones”.

Más noticias: ¿Cabello opaco y sin vida? Descubre cómo Luisa Fernanda W recuperó su melena

¿Quién es Tatiana Franko?

Tatiana Franko es una periodista y creadora de contenido caleña, ampliamente reconocida por su estilo directo, su autenticidad y por haber creado el podcast Vos Podés, un espacio enfocado en crecimiento personal, motivación y salud mental. Su contenido ha liderado los rankings de Spotify Colombia, convirtiéndola en una de las voces femeninas más influyentes en el entorno digital del país.

Además de su carrera como podcaster, Franko ha trabajado en televisión, radio y medios digitales, y se ha consolidado como una figura clave en el empoderamiento femenino y la conversación social en redes.