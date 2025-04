La edición número 41 de los Premios India Catalina, celebrada el sábado 5 de abril en Cartagena de Indias, dejó momentos memorables y reconocimientos importantes en la industria audiovisual colombiana e iberoamericana. Sin embargo, la velada también dio lugar a cuestionamientos y críticas, especialmente en torno a la categoría de Mejor Vodcast, una de las más comentadas en redes sociales tras conocerse el ganador.

“Hay algo que me tiene un poco inquieta y es por qué Vos podés no ganó a mejor pódcast cuando toda Colombia sabe que lo es. Además, no pretendo desmeritar el trabajo de nadie, pero ¿puede ser que haya habido algún error? ¿Cómo se manejan estos errores después de haber dado un premio?”, escribió Cartagena, acompañando su mensaje con una imagen del ranking de Spotify, e n el que el videopódcast de Tatiana aparece entre los más escuchados del país.

Además, dejó entrever que el vodcast ganador no sería un proyecto independiente, lo cual, según las bases del premio, podría ser un factor determinante. “ Me llama la atención que el ganador sea un programa regional. Además, ni siquiera cumple con varios de los requisitos para participar”, señaló Franco.

No obstante, Franco cuestionó abiertamente los criterios usados por los jurados para elegir al ganador en esta categoría: “Quiero entender c uál es el criterio que tiene el jurado para elegir al ganador de esta categoría, ¿en qué se basan? Es que tengo cientos de personas inconformes y confundidas”.

Pese a la molestia evidente, la comunicadora mantuvo una actitud constructiva y aseguró que su reclamo no es solo por su programa, sino por todos los creadores que día a día apuestan por contenidos digitales con esfuerzo y dedicación. “No es hora de callar. Yo me aplaudo y me aplaudo de pie porque lo he conseguido, lo he conseguido a pulso gracias a ustedes”, afirmó.

Finalmente, propuso que en futuras ediciones se tenga en cuenta la opinión del público: “Sería interesante que esta elección la hiciera el público, porque es el público el que consume contenido digital”.

La controversia alrededor del galardón ha abierto un debate más amplio sobre la transparencia en los procesos de selección de premiaciones en Colombia, en especial aquellas que buscan destacar nuevos formatos y plataformas emergentes como los vodcasts. Mientras tanto, el respaldo de los seguidores y colegas a Vos Podés continúa creciendo, reforzando su posición como uno de los espacios más influyentes del país en el ecosistema digital.