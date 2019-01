Luis Fonsi y otros famosos se burlaron del nuevo look de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra se volvió tendencia en redes sociales el pasado 2 de enero luego de que publicara una foto con su cambio de look para 2019. El artista colombiano decidió decirle adiós a su barba, pero su nueva apariencia no gustó mucho a sus fanáticas y las burlas hacia él no se hicieron esperar.

Sin embargo, por ahí dice el dicho ‘Si no puedes con tu enemigo, únetele’ y al parecer esto decidió hacer Sebastián Yatra, quien publicó en sus Instagram Stories una serie de videos de cantantes y hasta actores burlándose de su nuevo look.

Los videos han causado sensación en redes sociales, donde los seguidores han destacado la actitud de Yatra luego de las duras críticas que recibió por haberse quitado la barba.

“Si alguna vez te encuentras con alguno de estos objetos sal corriendo. No los uses, bótalos a la basura”, le aconseja Luis Fonsi.

Por su parte, el cantante Bako, voz principal de la banda ‘The Mills‘, le expresó con tristeza: “Titan eras uno de los míos, ahora solo eres un lampiño más… triste”.

“‘Manito’ usted por qué nunca se afeita, pues vean la foto de Yatra simplemente. ¡Ay pobre Sebas! parece una iguanita”, manifestó entre risas Juan David Gálvez, de Alkilados.

El actor Julián Arango también se unió al clamor de los famosos para que Yatra nunca vuelva a afeitarse.

Así lo hizo también Alejandro Riaño, en su personaje ‘Juanpis’ González, quien se burló de Yatra por usar camisas ‘loberas’ abiertas hasta el ombligo.

“Entro al perfil de Yatrix y de pronto veo que es como un chigüiro recién nacido con ese lavadero que le quedó en la cara”, aseguró ‘Juanpis’.

Yatra decidió hacer una pausa a comienzo de año para dedicarle tiempo a su familia, sin embargo anunció a sus fanáticos que cuando regrese lanzará el primer sencillo de 2019 junto a la agrupación mexicana Reik.

Por: María Camila Torres – La FM