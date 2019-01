Sebastián Yatra puso a debatir a sus seguidores con un nuevo cambio

View this post on Instagram

👶🏻👶🏻👶🏻 Fue un año con el que soñé toda mi vida.. Gracias a todos por tanto amor y por acompañarme en esta aventura 🙂 🙏🏻 Voy a aprovechar para desconectarme un tiempo con mi familia y disfrutarlos al máximo ☀️🏞 Volveremos este mes, recargados y listos para compartirles nuestro nuevo sencillo #UnAño al lado de mis hermanitos de @reikmx 🌄💛🤞🏻