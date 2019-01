View this post on Instagram

Q si el pelo, q si la barba, q si el tatuaje, q si el arete, q si la cagaste q si no 🤷🏻‍♂️… por q siempre criticamos a los demás? Cuando ni la vida de nosotros la tenemos controlada! Chequea tu ojo mi socio antes de criticar lo q ves en el del otro!!