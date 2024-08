La repentina muerte de Yeni Ariza, querida madre de la familia de influencers ‘Los Patojos’, ha sumido a sus seres queridos y seguidores en un profundo dolor. El hallazgo de su cuerpo sin vida en su hogar ha roto el corazón de su esposo, Gildardo, y de sus hijos, quienes expresan su incredulidad y tristeza ante esta irreparable pérdida.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer (domingo) estamos grabando lo más de bien. Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. Se me derrumbó todo ahora sí”, expresó entre lágrimas el hijo.

Un reporte oficial presentado por el CTI de la Fiscalía señala que la también youtuber “fue hallada suspendida a una viga del techo dentro de la residencia” ubicada en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, que está situada en el municipio de Jesús María (Santander).