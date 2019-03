Lorena Meritano compartió recientemente en sus redes sociales una serie de fotografías, acompañada de su mascota, donde mostró los tatuajes que plasmó en diferentes partes de su cuerpo. En diferentes imágenes quedaron registradas las frases que se diseñó la actriz en su piel y que fueron blanco de críticas.

La artista argentina utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrarles a sus seguidores cuál fue el proceso que vivió para conseguir el resultado de estos tatuajes. Los diseños son: ‘Amor incondicional’, ubicado en la parte inferior de su espalda; ‘Todo pasa’, en un costado de su torso; y ‘Soltar’ en el otro costado.

Sin embargo, todo indica que después de publicar este contenido las ofensas comenzaron a protagonizar los comentarios de varios usuarios de la plataforma digital. De acuerdo con un trino que realizó Meritano en su perfil de Twitter, algunas personas la atacaron por tatuarse pues consideran que ella “ya no está en edad para eso”.

“Por comentar que me estaba haciendo unos tatuajes, en Instagram, me dijeron cosas como: ‘Estas abriéndole la puerta al diablo’, ‘Te va a volver el cáncer’ y una cantidad de idioteces infundidas espeluznantes”, escribió la actriz para defenderse de las ofensas.

“Obvio me chupa un huevo. ¿Y ustedes cómo van?”, agregó.

— Lorena meritano (@LorenaMeritano) March 5, 2019