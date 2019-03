Hermana de Legarda tuvo un revelador sueño con él

Ya casi se cumple un mes desde la muerte del cantante colombiano Legarda, que murió luego de recibir una bala perdida en medio de un caso de fleteo en Medellín, el pasado 7 de febrero.

Su repentina muerte sacudió a sus fanáticos, a Luisa Fernanda W, quien era su pareja, y por supuesto a su familia, que en medio de la situación se mostró fuerte y sin ningún tipo de rencor por lo ocurrido.

Tal vez su hermana Daniela ha sido una de las personas que más se ha pronunciado sobre la muerte de Legarda y ha compartido detalles de aquel día por medio de videos en su canal de YouTube.

La joven publicó uno hace varias semanas en el que reveló cómo su familia tuvo que afrontar su partida y lo que sucedió cuando se enteraron de la noticia. Ahora, compartió un nuevo contenido en el que cuenta cómo fue el breve encuentro que tuvo con su hermano en un sueño.

Según cuenta Daniela, desde que falleció el cantante no había tenido la oportunidad de soñar con él, pero por fin pudo verlo en sueños y entablar una breve conversación.

“Anoche estaba soñando que yo y mi familia estábamos en el aeropuerto, nos íbamos de viaje, y Fabio llega. En este sueño toda mi familia estaba allá, pero yo era la única comunicándome con Fabio […] Él llega y yo comienzo a gritar y lo estoy abrazando y no lo quiero dejar ir, y él está riéndose. Yo decía ‘por favor, no me dejes, no te vayas’, y él dijo: ‘Dani, no te preocupes yo estoy aquí, yo siempre voy a estar aquí. Solo porque no me ves no significa que no estoy aquí, ¡yo estoy aquí! y estoy feliz’”, relata en el video.

Además de esta corta conversación, la joven cuenta que pudo hacerle varias preguntas sobre el cielo, Dios y el lugar en el que se encuentra.

En 10 minutos, tiempo que le dijo Legarda que tenía para estar con ella en el sueño, el artista le contó que el cielo sí existe, que Dios “es muy bacano” y que “está muy feliz”.

De acuerdo con la joven, su hermano le dijo que si tuviera la oportunidad de regresar a este mundo no lo haría, pues ama el cielo, ama estar con Dios y está muy contento allá, y que no había aparecido en los sueños de ella porque le preocupa que la gente se asuste cuando lo vea.

“No es tan fácil salir en los sueños de personas. Me preocupa que los voy a asustar, yo no quiero que ustedes se asusten cuando me vean… Me estoy tratando de acostumbrar a esta nueva vida. No puedo estar viniendo todo el tiempo. Y tampoco me gusta estar separado de Dios por mucho tiempo, no me gusta estar acá por mucho tiempo”, fue lo que le dijo Legarda, según relata la hermana del cantante.

