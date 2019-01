Lástima que Ariana Grande, la estrella estadounidense del pop, sea vegana. Acaba de hacerse tatuar por accidente unos caracteres japoneses que hacen referencia a una barbacoa del país asiático.

La cantante de 25 años quiso hacerse tatuar en japonés la traducción de “7 Rings” (siete anillos), el título de su último éxito, en la palma de la mano.

La artista publicó la foto del resultado en la red social Instagram, pero la suprimió rápidamente después de que los internautas le señalaran que su tatuaje no significaba lo que ella pensaba. Por culpa de una falta de ortografía, el mensaje no se refiere a siete anillos, sino a una pequeña barbacoa japonesa de carbón.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

— *amo* (@hey__amo) January 30, 2019