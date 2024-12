Lindsay Lohan, la icónica estrella de 'Mean Girls', ha dejado a todos boquiabiertos con su rejuvenecimiento. A sus 38 años, la actriz ha revelado los secretos detrás de su radiante piel, una rutina sencilla que la mantiene luciendo fresca y juvenil en medio de su regreso a Hollywood.

Si bien, algunos expertos aseguran que la actriz se sometió a cirugías plásticas y a varios tratamientos para mejorar la piel, la artista aseguró en una entrevista que el éxito de lucir tan radiante actualmente se debe a que en los últimos años se ha dedicado a cuidar más de sí misma. Si bien Lohan experimentó con tratamientos estéticos como láser, Morpheus e IPL, decidió simplificar su rutina de belleza, optando por productos más suaves y eficaces.

En una entrevista pasada con la revista Allure, la actriz reveló que luego de usar varios productos para mejorar la apariencia de su rostro finalmente encontró en la hidratante calmante Redness Expert de Avène eso que tanto buscaba, una crema "ligera e hidratante y no excesivamente grasosa". Asimismo, sumó a su rutina de skincare la crema recuperadora Tolérance Control de la misma marca. "En mi rutina por la mañana uso una toalla facial fría, que me ayuda a despertar con una sensación de frescura", aseveró.

La actriz indicó que su manera de maquillarse cambió tras el nacimiento de su hijo, en 2023. "Una cosa que he adoptado más desde que soy madre es salir con naturalidad y no sentir la necesidad de ponerme algo en la cara todo el tiempo. Creo que vivimos bajo la presión de lucir maquilladas, pero ya no siento eso. Solo quiero mirarme y amarme por quien soy", confesó.