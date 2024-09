Gary Forero es uno de los actores más reconocidos de Colombia, gracias a su amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento. Su apariencia, que también le ha permitido trabajar como modelo, le ha ayudado a conquistar el corazón de muchas mujeres.

Muchos lo recordarán por producciones como 'Francisco el Matemático' o 'Los Victorinos'. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones, lo que le ha permitido construir una hoja de vida robusta. Sin embargo, ni los famosos están exentos de atravesar momentos difíciles, como desamores y largas tusa.

En una reciente entrevista con ‘Diva Rebeca’, el actor reveló un doloroso evento que marcó su vida durante mucho tiempo.

¿Cómo descubrió Gary Forero que estaba criando una niña que no era suya?

"Yo fui papá durante tres años, creyendo que la niña era mía", afirmó el actor, explicando que descubrió la verdad cuando la niña cumplió tres años, tras decidir realizar una prueba de ADN.

"Forzadas por ciertas situaciones, la convivencia y la relación con mi pareja se tornaron insoportables. Entonces, hice la prueba de ADN a escondidas, y resultó negativa. Yo no era el papá", recordó Forero.

"Una madre tiene una conexión física inmediata con su hijo, pero para un padre, ese vínculo se construye desde el momento en que recibe al bebé. Aunque notaba que la niña no se parecía a mí, decidí ignorar esas señales hasta que finalmente no pude más y realicé la prueba", explicó.

"Yo le veía las uñas y pensaba que no se parecían a las mías, o la veía y decía que no se parecía tanto a mí, pero lo dejaba de lado. De hecho, me dijeron en el laboratorio que uno de cada cuatro padres es engañado, pero no todos tienen el valor para hacer una prueba de ADN", relató.

Gary destacó lo difícil que fue el día de la prueba: "Cuando me sacaron la sangre, las lágrimas me caían a montones, y la niña me dijo: 'Papi, no llores, mira que a mí también'. Fue un momento extremadamente sensible, pero mi instinto me guiaba".

Gary Forero confesó que pasó un año y medio llorando por esta situación. Durante tres años se comportó como un padre soltero, cuidando a quien creía que era su hija. Un hecho que sorprendió a muchos, aunque hoy en día el actor es feliz con su actual relación, aunque este episodio lo marcó profundamente en su momento.