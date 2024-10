Las Vegas vivió un momento inolvidable el pasado sábado, cuando dos de las voces más icónicas de la música se encontraron en una emotiva escena que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.

Adele, quien se encuentra en la etapa final de su residencia en el Teatro Coliseo de Caesars Palace, se emocionó al descubrir entre el público a su ídolo y colega, Céline Dion. Las cantantes, ambas ganadoras del Grammy, compartieron un sentido abrazo que conmovió a la audiencia presente.

La noche transcurría con normalidad para Adele, quien interpretaba su éxito “When We Were Young”, cuando, de repente, su mirada se posó en Dion, la estrella canadiense que, después de un tiempo alejada de los escenarios debido a problemas de salud, había decidido asistir al concierto. Adele no pudo contener sus lágrimas y detuvo su presentación para dirigirse a la audiencia y expresar su admiración por Dion.

En un video grabado por un fan, se ve cómo Adele se acerca emocionada a Dion y ambas se abrazan en un instante cargado de simbolismo y emoción. La audiencia, testigo de este conmovedor momento, respondió con ovaciones y aplausos. Dion, visiblemente emocionada, besó la mano de Adele antes de dejarla regresar al escenario.

Mientras continuaba con su actuación, Adele se tomó un instante para secarse las lágrimas y pidió al público que celebrara a la intérprete de “My Heart Will Go On”, exclamando: “¡Un aplauso para la señorita Céline Dion!”.

Un encuentro en el lugar perfecto

La elección de Adele de realizar su residencia en el Teatro Coliseo de Caesars Palace no es casual. Este mismo escenario fue originalmente diseñado para el debut de Céline Dion en Las Vegas en 2003, cuando la canadiense revolucionó el concepto de las residencias artísticas en la ciudad. Durante el concierto, Adele compartió con su audiencia la razón de su elección: “No quería tocar en una sala donde Céline estuvo; quería tocar en la sala que fue construida para ella. Siempre se ha tratado de este lugar”.

Este emotivo cruce de caminos entre ambas artistas representa un “momento de círculo completo” para Adele, quien ha manifestado en diversas ocasiones su admiración y respeto por Dion. La intérprete británica reveló su intención de tomarse un largo descanso tras la conclusión de su residencia en noviembre. “Amo mi vida y es real. Y no es que lo que estamos viviendo hoy no sea real, pero tengo tantas cosas que quiero hacer”, afirmó Adele.