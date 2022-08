La Liendra anuncia que se va de redes sociales y del país, ¿qué pasó?

El famoso aseguró que se va del país de forma temporal para replantear sus objetivos y que no subirá contenido a sus redes.

Vale la pena resaltar que Gómez recientemente fue foco de críticas por la pesada broma que junto a su novia Dani Duke, le jugaron a su amigo Daiky Gamboa, a quien engañaron con un falso regalo. Los fuertes comentarios por la mala pasada, dicen algunos, serían el motivo de la decisión del 'influencer'.

La Liendra se va del país

En sus historias de Instagram, el famoso explicó que saldrá del país por de forma temporal para tomar unas vacaciones, además de expresar que no subirá más contenido a sus redes sociales. Esto, con el fin de replantear sus objetivos a futuro y replantear de qué forma continuar con su trabajo.

“Voy a decirles algo que nunca pensé que les iba a decir, pero al parecer sí, me les voy. Me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado y cansado, pero porque he trabajado mucho. Quiero estar conmigo mismo, encontrarme y aprender de mí. Tomé la decisión de irme de viaje solo por unos días, así que no me voy del todo”, empezó diciendo Mauricio Gómez.

“Quiero renovar energías, renovar metas y sueños. En este punto de mi vida ya cumplí los sueños que tenía así que quiero volver a escribir nuevos sueños, pero no en mi casa sino en un lugar mágico donde pueda escuchar el mar, conocerme más, así que decidí irme. No creo que vaya a estar activo [porque] quiero encontrarme y prepararme para todo lo que se viene”, agregó el joven.

Finalmente, La Liendra dejó claro que no se retira de las redes por llamar la atención o porque esté atravesando por una depresión, sino con el fin de buscar nuevos objetivos.