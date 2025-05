La cantante colombiana Karol G dejó a muchos con un nudo en la garganta tras abrir su corazón en el documental 'Mañana fue muy bonito', donde compartió un sentimiento que la acompaña desde hace algún tiempo: el presentimiento de que morirá joven.

En una de las confesiones más impactantes del documental, la artista expresó con serenidad:

“Tengo un sentimiento de que me voy a morir joven, entonces en realidad a mí no me da miedo morirme”.

Estas palabras, pronunciadas con una extraña calma, sorprendieron tanto a sus seguidores como al público en general. Pero lejos de ser una declaración trágica, Karol G explicó que esta intuición ha sido uno de sus grandes motores para vivir con intensidad, trabajar sin descanso y dejar listo su legado musical.

“El día que uno falte, se desmoronan un montón de cosas y también se queda un montón de trabajo en el camino que tenían una intención”, comentó, dando a entender que su motivación viene de querer completar todo lo que sueña, por si en algún momento ya no puede hacerlo.

Planeando su legado musical

La cantante paisa también reveló que suele hablar con su productor y amigo cercano, Ovy on the Drums, para asegurarse de que su música no quede en el olvido si algo le llegara a pasar.

“Siempre que estoy haciendo música, le doy actualizaciones a Ovy. Le digo: ‘Si yo me muero, me gustaría que hicieras algo con esta música o con estas canciones’”, compartió.

Ese impulso constante de avanzar, de no dejar nada pendiente, también la ha llevado a trabajar con más prisa.

“Siento que tengo todavía tantas cosas que me faltan por hacer que estoy dándole, dándole, dándole. Eso es lo que más me empuja a hacer las cosas con más afán”, explicó.

Finalmente, Karol G reflexionó:

“Yo siento que a mí no me da miedo morirme, sino que me da miedo cómo me voy a morir”.

Una carrera llena de hitos

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una de las artistas más influyentes del reguetón y la música latina a nivel global. Su carrera ha estado marcada por la autenticidad, el empoderamiento femenino y una conexión genuina con sus fans.

Desde sus primeros pasos en Medellín hasta conquistar escenarios en todo el mundo con giras como Strip Love Tour y Mañana Será Bonito Tour, ha roto récords en Spotify, Billboard y ha ganado múltiples Latin Grammys, entre otros galardones.

Su documental Mañana Fue Muy Bonito, disponible en Prime Video, retrata no solo su faceta como estrella mundial, sino también su lado más humano: los altibajos emocionales, los retos personales y las decisiones que marcaron su vida artística. Allí también habla de su ruptura con Anuel AA y de cómo, tras ese momento, se transformó como mujer, artista y ser humano.

Reacciones del público

Las declaraciones de Karol G no pasaron desapercibidas. En redes sociales, sus seguidores se mostraron conmovidos y preocupados.

“Karol G diciendo que cree que va a morir joven me rompió el corazón. Que alguien la abrace mucho, por favor”, escribió una fan en X.

Otro agregó: “Esas palabras son tan fuertes, pero también tan llenas de verdad. Karol G tiene una conexión espiritual muy poderosa”.

Muchos admiraron su valentía al hablar abiertamente de temas tan delicados. “Gracias por tu honestidad, Karol. Ojalá vivas 100 años más para seguir haciendo magia”, fue uno de los mensajes más compartidos.

Algunos incluso compararon sus palabras con lo que otras leyendas musicales dijeron antes de partir, como Kurt Cobain o Amy Winehouse, lo que encendió debates sobre la presión emocional que enfrentan las figuras públicas.

Una mujer consciente de su propósito

Karol G no solo es una estrella, es también una mujer profundamente conectada con su misión. En su documental deja claro que, aunque tenga ese presentimiento sobre la muerte, vive cada día con una determinación imparable, dejando sembrado un legado en cada letra, melodía y escenario que pisa.

Sus fans, aunque conmovidos, han prometido acompañarla en cada paso. Porque, como ella misma canta: “Mañana será bonito”, incluso cuando la incertidumbre esté presente.