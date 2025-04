Desde hace varias semanas, en redes sociales y medios de entretenimiento se ha hablado sobre un posible embarazo de Karol G, artista colombiana que mantiene una relación con el reguetonero Feid. La ausencia de la cantante en eventos públicos y su escasa actividad en redes sociales han sido algunos de los factores que despertaron las especulaciones.

Los rumores se intensificaron cuando, en Colombia, surgió la versión de que la hermana de Karol G habría asegurado que la artista necesitaba “descansar”. Esto generó interrogantes, ya que la cantante había terminado su gira hace meses y se encontraba en un aparente periodo de reposo, incluso con un viaje a la Polinesia Francesa junto a su pareja, donde también se habló de una posible boda.

¿Qué dijo Feid cuando le preguntaron directamente?

Durante un evento en Barcelona el pasado 3 de abril, organizado por él mismo, Feid fue abordado por el paparazzi español Jordi Martin, colaborador del programa de televisión El Gordo y La Flaca. El reportero no dudó en preguntarle directamente al artista sobre el supuesto embarazo de Karol G.

“¿Queremos saber si Karol G está embarazada, Feid?”, fue la pregunta de Martin. El cantante respondió con otra pregunta: “¿Usted qué cree?”. Ante la respuesta del reportero, “yo no lo sé”, Feid concluyó diciendo: “Entonces yo tampoco sé, hermano”, antes de retirarse del lugar.

Este breve intercambio fue suficiente para que Jordi Martin considerara que Feid no negó los rumores de forma categórica, como lo había hecho en otras ocasiones: “Si no estuviera embarazada, entiendo que Feid me habría dicho: ‘Jordi, te equivocas’”, afirmó el paparazzi tras compartir el video en redes sociales.

Aunque Feid no hizo una afirmación directa, su evasiva ha sido interpretada por algunos como una confirmación implícita. En situaciones anteriores, tanto él como Karol G han negado rumores de forma más tajante. Esta vez, sin embargo, su respuesta ha dejado espacio para interpretaciones.

Martin remarcó el hecho de que el cantante no desmintió los rumores como en otras oportunidades, lo que ha llevado a varios internautas a pensar que podría haber algo de verdad detrás de las especulaciones.

¿Dónde está Karol G y por qué no se ha pronunciado?

Desde febrero, la intérprete de ‘TQG’ ha mantenido un perfil muy bajo. Su última aparición pública ocurrió durante una gala benéfica organizada por su Fundación Con Cora en Estados Unidos. Posteriormente, ha sido vista en contadas ocasiones en la ciudad de Miami, donde actualmente reside.

La artista ha optado por mantenerse alejada de los reflectores, lo que para muchos representa un cambio respecto a su habitual presencia en redes y eventos. Este silencio ha contribuido a que los rumores sobre su estado de salud o un posible embarazo cobren más fuerza.

