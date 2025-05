Durante la premier de Mañana fue bonito, el nuevo documental de Karol G, se revelaron varios pasajes inéditos sobre su vida profesional y personal. El evento, realizado en Medellín el 30 de abril, fue el punto de partida para que los asistentes conocieran detalles profundos del proceso que vivió la cantante paisa desde sus inicios musicales hasta su consolidación como una figura global.

Uno de los momentos que más llamó la atención del público fue el fragmento en el que Karol G aborda directamente su antigua relación con el artista puertorriqueño Anuel AA. Esta fue la primera vez que la cantante se refirió de forma abierta al vínculo sentimental que sostuvo durante varios años, y del cual no se conocían muchos detalles hasta ahora.

En el audiovisual, la artista calificó esa etapa como una experiencia complicada que afectó su estabilidad emocional. “En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba y sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”, expresó en el documental.

Anuel AA: “Una mujer hablando de un hombre es normal” La proyección del fragmento tuvo amplia difusión en redes sociales y plataformas digitales, lo que llevó a que Anuel AA fuera cuestionado al respecto en una entrevista realizada por el creador de contenido Santiago Matías, conocido como Alofoke. Allí, el reguetonero dijo que no había visto los comentarios de su ex pareja, pero que había recibido múltiples mensajes al respecto. “Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo, yo no tengo nada que decir”, respondió. Añadió que, para él, es natural que una mujer se exprese sobre una relación pasada, pero que un hombre opinando sobre su expareja no le parece adecuado: “Una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, se ve muy mal”. Durante la misma entrevista, el artista señaló que no busca entrar en controversias y que no planea usar las redes sociales para aclarar ni comentar su vida personal. Aseguró que aunque su vida esté constantemente en los medios, prefiere mantenerse enfocado en su carrera y en su hija. El final de una relación que marcó la escena urbana Karol G y Anuel AA comenzaron su relación en 2018 tras colaborar en la canción Culpables, que fue un éxito dentro del género urbano. El vínculo sentimental se volvió público en 2019 y por un tiempo, ambos compartieron escenarios y se mostraron como una de las parejas más visibles del reguetón. En 2021, la pareja anunció su separación sin dar mayores explicaciones. Desde entonces, ambos artistas han seguido caminos separados tanto en lo musical como en lo personal. La artista paisa enfocó sus esfuerzos en consolidar su carrera internacional, mientras que Anuel AA continuó produciendo música y protagonizando nuevas relaciones sentimentales. Con el lanzamiento del documental, la artista decide mostrar no solo el impacto de esa relación en su vida, sino también cómo logró salir adelante. “Uno sufre, pero no se quiere ir para no sufrir más. Era una pesadilla, fue un infierno”, concluyó Karol G en su testimonio. Le podría interesar: El emotivo mensaje de Paquita la del Barrio a Karol G días antes de su muerte

Anuel opina sobre las palabras de Karol G en su documental pic.twitter.com/72BkrFTlkx — SyrupDrip27🐶💔 (@SyrupDrip27) May 2, 2025