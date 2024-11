Tras varios días de silencio, Karol G rompió el mutismo y se pronunció sobre la tormenta que generó su reciente lanzamiento +57. La canción, que la unió con artistas como Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, y Ryan Castro, provocó un aluvión de críticas, especialmente por una línea de la letra que decía: "Mamacita desde los fourteen (14)", haciendo referencia a una menor de edad. La polémica se encendió, y hasta la directora del ICBF, Astrid Cáceres, entró en la discusión, señalando la letra como inapropiada por su posible alusión a la explotación sexual infantil.

Karol G responde

La respuesta de Karol G no se hizo esperar. La cantante, conocida por éxitos como Mañana será bonito y Tus gafitas, recurrió a sus redes sociales para aclarar su postura, mostrando una actitud reflexiva ante las críticas. En sus InstaStories, Karol expresó su agradecimiento a sus seguidores, destacando que ellos son quienes realmente conocen sus intenciones y las causas que la motivan a seguir trabajando.

"Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto y las intenciones de mi trabajo. Sí me importa mi gente", escribió la artista, dejando claro que sus objetivos van más allá de la música y se centran en causas sociales que le son cercanas. La Bichota dejó claro que, a pesar de ser una figura pública, las interpretaciones de su música pueden ser diversas, y no siempre se alinean con sus verdaderas intenciones.

Desinformación y malentendidos

Karol G no solo quiso aclarar el malentendido sobre la letra de la canción, sino que también denunció las publicaciones falsas que, según ella, se difundieron en redes sociales, haciéndose pasar por mensajes suyos. "Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado con los posts falsos que supuestamente he hecho y eliminado", explicó, haciendo énfasis en que su cuenta de Twitter ha estado inactiva por más de seis meses.

Además, la artista detalló que la canción +57 fue creada para celebrar la unión entre los artistas y para poner a bailar a su gente, no para generar polémica. "Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar y poner a bailar. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado", aclaró Karol G, mostrando su frustración por la interpretación equivocada de sus palabras.