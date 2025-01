Angelo Massagli y Caitlin Hale se conocieron hace más de 20 años cuando participaron en la película protagonizada por Jack Black, 'Escuela de Rock'. Los actores en ese momento tenían 10 años.

Hale interpretó a Marta, una corista de la banda de sus compañeros de clase, y Massagli fue elegido para interpretar a Frankie, un miembro del equipo de seguridad de la banda. Ahora, aquellos niños se casaron a inicios de este año.

La pareja celebró su boda en Nueva Jersey el 4 de enero, a la que acudieron varios de los miembros del reparto. En un momento de la celebración, las estrellas de la famosa película bailaron al ritmo de ‘Edge of Seventeen de Stevie Nicks, en homenaje a la producción que los unió por primera vez.

Aleisha Allen, quien interpretó a Alicia en la película, publicó algunas imágenes sobre la boda en sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que, además, recordaba a su compañero Kevin Clark, quien interpretó al baterista Freddy, quien murió en un accidente de bicicleta en 2021.

“Cuando comienzas tu nuevo año con tus hermanos y hermanas de otras mamás y papás (faltan algunos) como si el tiempo nunca hubiera pasado (con todos los latidos del corazón sincronizados con el ritmo de los tambores de Kev), para celebrar un amor increíble que floreció a partir de nuestro vínculo de más de 20 años”, escribió Allen.

Mucho antes de la boda, Angelo Massagli contó en una entrevista cómo su ahora esposa se robó su corazón cuando eran niños . “Recuerdo mi primera audición para 'School of Rock' como si fuera ayer. Llegué allí y la pequeña chica rubia que estaba a mi lado fue la primera en ser llamada y comenzó a cantar canciones de programas de televisión y simplemente hizo volar el techo del lugar. Fue excelente”.

Luego de graduarse de la universidad, ambos coincidieron en Florida. Lo que se suponía que iba a ser un almuerzo para ponerse al día se convirtió en algo más. Comenzaron a salir en 2016, según People.

“Aunque no fue romántico, esa familiaridad que teníamos y que tenían nuestras familias cuando éramos más jóvenes, realmente superó algunos de los obstáculos de esas primeras relaciones”, dijo Massagli a The New York Times.

“De hecho, le dije a uno de mis amigos cercanos: ‘Recuerdo que estaba en un Uber camino a Miami un fin de semana y estábamos saliendo y pensé: ‘Creo que me voy a casar con este chico’”, agregó Hale.