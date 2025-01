El 2025 marca un punto culminante para Shakira, quien lanzará su tan anticipada gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, basada en su álbum homónimo de marzo de 2024. Este tour no solo representará su regreso a los escenarios tras una larga pausa, sino que también marca una fase trascendental en su carrera, llevándola a diferentes países donde interpretará tanto sus éxitos más recientes como los clásicos que la han consagrado como una de las artistas más influyentes de la música latina.

La participación de Milan y Sasha en el ámbito musical no es un hecho aislado. Shakira había mencionado previamente cómo sus hijos la acompañaban en los ensayos y estudios de grabación, lo que fortaleció su conexión con la música. Esta cercanía se reflejó en el tema ‘Acróstico’ , en el que los pequeños tuvieron un rol especial y que ya acumula más de 406 millones de visualizaciones en YouTube. Sasha destaca en el canto y el piano, mientras que Milan , aunque apasionado por el fútbol, también se siente atraído por la música, lo que refleja su versatilidad similar a la de su madre.

En medio del fervor por su gira, Shakira reveló la noticia de que sus hijos, Milan y Sasha , debutarán en el mundo de la música. A través de sus redes sociales, compartió el entusiasmo por el talento de sus hijos, quienes, según ella, han heredado su vena artística. Sasha interpretará la canción ‘The One’ , mientras que Milan se encargará de la batería. Además, ambos participarán como vocalistas en la pieza ‘It’s all for you’ , junto a otros artistas emergentes. Los seguidores de Shakira se mostraron encantados con este anuncio, celebrando el apoyo que la cantante brinda a sus hijos en este nuevo camino.

Aunque aún no es oficial, existe la posibilidad de que Milan y Sasha se presenten junto a Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ . Los fans sueñan con una interpretación en vivo de ‘Acróstico’ , una canción que simboliza la conexión familiar y el proceso de superación de Shakira. Este sería un momento significativo tanto para la artista como para sus hijos, quienes empiezan a ganarse un lugar en la industria musical.

El regreso de Shakira al escenario con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ no solo es un evento musical, sino también una afirmación de su transformación personal y profesional. Esta gira representa no solo un hito en su carrera, sino una forma de conectar aún más profundamente con sus seguidores, al compartir sus vivencias y emociones a través de la música.