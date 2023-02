Juanes tuvo momentos muy difíciles en su vida, los cuales incluso lo hicieron dudar de sus sueños.

Juan Esteban Aristizábal, cómo es su nombre de pila, nació en la ciudad de Medellín, un 9 de agosto de 1972.

En el año de 1987, con tan solo 15 años, conoció al bajista Andrés García, con quien formaría la banda Ekhymosis un año después, pero estos jóvenes rockeros jamás imaginaron el éxito que alcanzarían hasta el año de 1995, cuando lanzaron su primer álbum titulado “Solo”. Durante los 90, la agrupación comenzó a tener fuerza llenando a algunas plazas del país con su música. Sin embargo, en el año de 1997, el cantante Juanes decide iniciar su carrera como solista.

Hace poco el artista colombiano dio una entrevista en el canal de YouTube del periodista mexicano Yordi Rosado, donde recordó cómo era su vida antes de convertirse en uno de los cantantes del país más conocidos mundialmente. La música siempre estuvo presente en la vida de Juanes, desde los 15 años con su agrupación Ekhymosis no ha parado. No obstante, el cantante sabía la importancia del estudio, por eso decidió estudiar Diseño Industrial con especialización en vestuario; además estudió joyería, calzado y modelo de textil.

En el mismo año que se separó de su banda tomó la dura decisión de irse a Estados Unidos, “Era el último semestre de la universidad, estaba estudiando diseño industrial y había un chance de ir a Estados Unidos a buscar oportunidad. Ya Ekhymosis se había terminado y yo estaba muy triste porque no sabía qué hacer y sentía que no tenía dónde más crecer y dije ‘Ah, hermano, me voy a lanzar a esta vaina, me voy para los Estados Unidos”, contó Juanes al periodista mexicano. Con solo 5.000 dólares en efectivo que consiguió vendiendo su moto, amplificador y computador, y sin saber nada de inglés, el colombiano llegó a Miami, donde solo duró tres meses, pues no se sentía bien en esa ciudad, luego saltó a New York, pero era mucho nivel para aquel momento. Finalmente, conoció Los Ángeles, donde vivió por dos años, "no sé si los dos años más duros de mi vida, pero más o menos”, dijo.

Viviendo allí se dio cuenta que el sueño americano no era como lo pintaban y que además el dinero se le empezaba a acabar de a poquitos y aún no tenía ni un trabajo o contrato fijo. “Ya cuando habían pasado varios meses metía la mano al bolsillo y tocaba el sobrecito y decía ‘Mierda, esto se está acabando, ya no hay tanto billete aquí’, contó el artista. Además, recordó cómo lo que más escaseaba en aquel momento era la comida, teniendo que hacer maravillas para poder comer tres veces al día. “Cuando empezó a escasear el dinero, desayunaba un café y compraba un sándwich de Subway de 30 centímetros que dividía a la mitad para que le alcanzara para almorzar y cenar".

El artista soñaba con convertirse en toda una estrella, por eso sabía que debía tocar muchas puertas y tener mucha disciplina.

En ese momento el artista soñaba con convertirse en toda una estrella, por eso sabía que debía tocar muchas puertas y tener mucha disciplina, como ejemplo se ve en la manera tan recursiva que aprendió inglés, pues no contaba con el dinero para pagar un curso. “Entraba a las librerías y buscaba un libro de inglés- español, lo terminaba, le ponía un pedacito de papel o doblaba la página, lo devolvía al stand, me iba, al siguiente día volvía a la misma sección, sacaba el mismo libro lo abría y ahí estaba la página doblada”, afirmó el cantante.

Ya habían pasado dos años y el artista no veía que su carrera avanzara, comenzó a deprimirse, pues no contaba ni con una vivienda estable, ya que vivía de manera temporal en moteles, se sentía frustrado y estancado. Recuerda cómo había días que no tenía ni que comer. “En un momento de ese crítico hacía arroz y abría la canilla, tomaba agua y yo comía esa vaina", dijo Juanes. “Yo ya había llorado antes por frustración, es como que yo no puedo creer que me voy a tener que devolver a Colombia sin nada”, expresó el cantante entre risas.