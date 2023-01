Juanes contó la trágica historia de su hermana: "duró 27 años en coma"

El hecho habría sucedido cuando su hermana estaba en un parto y un percance de salud la dejó en ese estado.

Sin embargo, su vida no fue sencilla y desde muy joven tuvo que luchar para alcanzar sus sueños y ayudar a su familia, uno de los aspectos fundamentales en su vida. Lamentablemente, el cantante tuvo que ver cómo su hermana quedó en coma durante 27 años sin poder hacer nada al respecto.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, como es su nombre de pila, habló sobre este lamentable momento que tuvo que vivir en una entrevista con el el mexicano Yordi Rosado, habló acerca de este momento que le sucedió cuando su hermana, Lucy, estaba dando a luz.

“Lo de mi hermana fue en el año 96, creo, o 94. Eso fue horrible. Mi hermana estaba embarazada. El día del parto fue un poco tarde, según entendemos ahora, después de lo que pasó. Yo había llegado a la universidad, estaba en la casa con mi novia, en ese entonces. Para mí era como guau, voy a ser tío, qué chévere, estoy feliz", dijo.

El día en el que iba a nacer su sobrina, él se encontraba emocionado por conocer al bebé y ver la reacción de toda la familia. Sin embargo, ocurrió una tragedia en el hospital.

En aquella lamentable fecha, Juanes se dirigió al centro médico que quedaba a unas cuantas cuadras desde su casa, pero al llegar había un ambiente de tristeza.

"Cuando yo entro al cuarto, lo veo con las luces apagadas, a mi mamá y a mi tía llorando y la cama tendida. Entonces digo, ¿qué pasó aquí? Conclusión: tuvo una hemorragia interna, perdió muchísima sangre. Su sangre era O-, solamente mi hermano mayor y yo teníamos esa sangre. No había suficiente sangre en el hospital. Entre todo esto, pasaron 20 minutos, entonces mi hermana quedó en estado vegetal 27 años", expresó.

El paisa comentó que nunca se imaginó que el caso fuera tan grave. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible haciéndole infusiones de sangre, su cuerpo no resistió y se inflamó todo el cuerpo y término llena de tubos.

"Luego de seis meses en coma en el hospital se fue a mi casa, hasta que falleció hace dos años, y Mariana creció con la familia de su papá”, dijo el cantante.

Desde ese momento, su mamá y su tía se encargaron del cuidado de Lucy todos los días en su habitación. Asimismo, comentó que todos los días le hablaban y hasta su hija se acostaba encima de ella a llorar.

Asimismo, expresó que todo el éxito que consiguió en su carrera musical no le ayudó a sobrellevar la tristeza que le causaba ver a su hermana en coma. El cantante explicó que cuando ganaba el Grammy lo llevaba a donde su mamá y a sus amigos del colegio para celebrar, pero cuando iba a hablarle a su hermana todo se derrumbaba dentro de él.

"Yo entraba a su cuarto y a mí se me caía todo. No había nada que pudiera superar esa tristeza, porque yo decía, ¿por qué pasó esto?, ¿por qué? Cuando mi hermana falleció después de 27 años fue en descanso para todos y especialmente para ella, porque no merecía estar así. Todavía no hemos caído en cuenta de que pasó, pero pasó”, dijo.

A pesar de todos los exámenes que le realizaron, siempre tuvieron la fe de que pudiera despertar.

De igual manera, el paisa expresó que a pesar de dolor que sintió cuando falleció su hermana y su papá, la percepción sobre esta es muy diferente.

"Siento que la muerte es algo extraño. Mi papá falleció, pero siento que está más que cuando estaba aquí, siento una energía muy poderosa de él y de mi hermana. No es algo a nivel físico, pero siento que es algo más potente", expresó.

Por su parte, su sobrina vive actualmente en Barcelona y Juanes se siente muy feliz de que están cada vez más cerca.