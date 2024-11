Hace 14 años, la familia Colmenares enfrentó la desgarradora pérdida de su hijo mayor, Luis Andrés, quien salió a celebrar Halloween y nunca regresó a casa. Este trágico suceso sigue generando atención mediática, ya que su muerte ocurrió en circunstancias misteriosas el 31 de octubre de 2010. Su cuerpo fue hallado en un caño en el Parque El Virrey, al norte de Bogotá.

Jorge Colmenares, su hermano, compartió un conmovedor mensaje en Instagram acompañado de una fotografía en la que aparecen disfrazados de niños. En su publicación, Jorge rememora aquellos días de Halloween que pasaba junto a Luis Andrés y expresa cuánto lo extraña con cada día que transcurre.

“Al llegar una fecha como hoy se me unen distintos sentimientos, recuerdos de las veces que soñaba con mi hermano disfrazarnos de nuestros personajes favoritos, caminar el barrio donde vivíamos y pedir dulces, quejarnos cuando los dulces no nos gustaban o hasta si nos daban frutas… Al mismo tiempo, la nostalgia de un día como hoy hace 14 años, recordar que me arrebataron un hermano, mi vida, un mejor amigo, mi guía y un padre de vida… Con mucha fortaleza ahí he estado sanado el vacío que mi hermano me dejó. Tengo claro que este día quisiera que no llegara, que su ausencia pesa igual, que el alma nos cambió ese día toda nuestra vida. Hoy cumples 14 años de no estar. Cuánto te he necesitado”, fue el mensaje del abogado de profesión, Jorge.

El miércoles 23 de octubre, Jorge Colmenares publicó en sus redes sociales otro mensaje en el que se evidenció el gran cariño que sentía por su hermano.

“Este mes me tiene siempre en una montaña rusa, eso es algo que aún no logro controlar del todo y alcanzar una estabilidad en este mes. Ayer, precisamente, mi papá me recordaba que mi hermano Luis siempre me cuidaba y consentía como su más preciado muñeco cuando era un niño. Y Luis se fue, y ya cuando estaba en la universidad siempre me sentí igual, como lo que más cuidaba y atesoraba. Así te tengo yo en mi corazón para que tu gordo, como me decías de cariño, siga rompiéndola duro, alcanzando sueños. Aprovecho que es día de #TBT para decir: los vínculos verdaderos nunca mueren, nos acompañan y nos impulsan. Por ti tanto, mi ángel”, dijo Jorge.